Башкирия попала в топ-10 регионов по ограничениям из-за COVID-19

Башкирия вошла в очередной топ-10. Рейтинг был составлен по данным об ограничениях, которые ввели в регионах из-за коронавируса.
Агентство политических и экономических коммуникаций подсчитало ограничения в регионах, которые были введены 16-22 сентября 2021. Башкирия расположилась на 8 месте.
Серьёзнее ограничения введены в: Москве, Тюменской области, ЧАО, Самарской область, ЯНАО, Краснодарском крае, Ульяновской области. На девятом месте расположилась Ленинградская область, а на десятом – Орловская.