Глава Башкирии принял участие в церемонии открытия чемпионата EuroSkills Graz 2021

Справка: Чемпионат EuroSkills – крупнейшее в Европе международное соревнование по профессиональному мастерству для молодых людей в возрасте до 25 лет. Оно проходит раз в два года в одной из стран-участниц WorldSkills Europe. На прошлом чемпионате EuroSkills в Будапеште в 2018 году сборная России заняла первое место в общемедальном зачете, а на чемпионате мира WorldSkills в Казани в 2019 году стала второй. В августе 2023 года Россия впервые примет чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills в Санкт-Петербурге.