Глава Башкирии принял участие в церемонии открытия чемпионата EuroSkills Graz 2021

Накануне, 22 сентября, в австрийском городе Граце стартовал масштабный чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021. Чемпионат продлится до 26 сентября.

Фото №1 - Глава Башкирии принял участие в церемонии открытия чемпионата EuroSkills Graz 2021

На торжественной церемонии открытия присутствовали  министр просвещения России Сергей Кравцов, глава Башкирии Радий Хабиров и генеральный директор Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) Роберт Уразов.

22-26 сентября участники чемпионата покажут свои таланты в «Деревне Навыков» на озере Шварцль. Около 400 участников из 31 страны будут соревноваться по 38 основным и 10 презентационным компетенциям.

Сборную России сформировали по итогам отборочных соревнований, а также результатам финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 2020 года. В неё вошли 57 конкурсантов из 15 регионов страны. Башкортостан представляет выпускник Сибайского многопрофильного профессионального колледжа Ильнур Шайхисламов. Он выступает в компетенции «Архитектурная обработка камня» категории «Строительные работы».

Напомним, что финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) прошёл в Уфе с 25 по 29 августа 2021 года. В столицу Башкортостана приехали 1 786 конкурсантов из 76 регионов России. В общемедальном зачете сборная республики заняла второе место, завоевав 62 медали.

Справка: Чемпионат EuroSkills – крупнейшее в Европе международное соревнование по профессиональному мастерству для молодых людей в возрасте до 25 лет. Оно проходит раз в два года в одной из стран-участниц WorldSkills Europe. На прошлом чемпионате EuroSkills в Будапеште в 2018 году сборная России заняла первое место в общемедальном зачете, а на чемпионате мира WorldSkills в Казани в 2019 году стала второй. В августе 2023 года Россия впервые примет чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills в Санкт-Петербурге.

Фото: glavarb.ru

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