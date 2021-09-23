Глава Башкирии принял участие в церемонии открытия чемпионата EuroSkills Graz 2021

Накануне, 22 сентября, в австрийском городе Граце стартовал масштабный чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021. Чемпионат продлится до 26 сентября.
На торжественной церемонии открытия присутствовали министр просвещения России Сергей Кравцов, глава Башкирии Радий Хабиров и генеральный директор Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) Роберт Уразов.
22-26 сентября участники чемпионата покажут свои таланты в «Деревне Навыков» на озере Шварцль. Около 400 участников из 31 страны будут соревноваться по 38 основным и 10 презентационным компетенциям.
Сборную России сформировали по итогам отборочных соревнований, а также результатам финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 2020 года. В неё вошли 57 конкурсантов из 15 регионов страны. Башкортостан представляет выпускник Сибайского многопрофильного профессионального колледжа Ильнур Шайхисламов. Он выступает в компетенции «Архитектурная обработка камня» категории «Строительные работы».
Напомним, что финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) прошёл в Уфе с 25 по 29 августа 2021 года. В столицу Башкортостана приехали 1 786 конкурсантов из 76 регионов России. В общемедальном зачете сборная республики заняла второе место, завоевав 62 медали.
Справка: Чемпионат EuroSkills – крупнейшее в Европе международное соревнование по профессиональному мастерству для молодых людей в возрасте до 25 лет. Оно проходит раз в два года в одной из стран-участниц WorldSkills Europe. На прошлом чемпионате EuroSkills в Будапеште в 2018 году сборная России заняла первое место в общемедальном зачете, а на чемпионате мира WorldSkills в Казани в 2019 году стала второй. В августе 2023 года Россия впервые примет чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills в Санкт-Петербурге.
Фото: glavarb.ru