Под Уфой сельчан поили технической водой

Жители шести сельсоветов под Уфой пожаловались на качество питьевой воды в прокуратуру. Оказалось, им подавали техническую воду.

Проблемы с качеством воды зафиксированы в Булгаковском, Миловском, Чесноковском, Ольховском, Зубовском и Жуковском сельсоветах. Прокуратура дважды подавала обвинения в суд на местную администрацию.

Ненадлежащее качество воды подтвердил Роспотребнадзор. Техническую воду, которую получали сельчане, нельзя использоваться для питья, готовки еды и других бытовых потребностей.

Используемая вода имеет высокий уровень жесткости, превышает нормативы содержания марганца, содержит общие бактерии. представители Роспотребнадзора