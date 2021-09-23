Под Уфой сельчан поили технической водой

Жители шести сельсоветов под Уфой пожаловались на качество питьевой воды в прокуратуру. Оказалось, им подавали техническую воду.
Проблемы с качеством воды зафиксированы в Булгаковском, Миловском, Чесноковском, Ольховском, Зубовском и Жуковском сельсоветах. Прокуратура дважды подавала обвинения в суд на местную администрацию.
Ненадлежащее качество воды подтвердил Роспотребнадзор. Техническую воду, которую получали сельчане, нельзя использоваться для питья, готовки еды и других бытовых потребностей.
Действия администрации и ресурсоснабжающих компаний были признаны противоправными, однако это решение они попытались оспорить в Верховном суде, который, впрочем, признал доводы прокуратуры обоснованным и обязал разработать план по обеспечению населения питьевой водой.