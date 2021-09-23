В Башкирии в крупной аварии погибли четыре человека

Страшная авария произошла в Мелеузовском районе сегодня, 23 сентября, около трёх часов дня. Подробности ДТП сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.

Инцидент зафиксирован на 166 км трассы Р-240 Уфа-Оренбург. Известно, что на автодороге произошло столкновение пассажирской «Газели» и грузовика «Рено». Пассажирский транспорт охватило огнём.

Фото №1 - В Башкирии в крупной аварии погибли четыре человека

По предварительной информации, в аварии погибли четыре человека – три пассажира и водитель «Газели». Информация о других пострадавших уточняется. На месте инцидента работают экстренные службы: полиция, скорая помощь и пожарные.

Представители ГИБДД отметили, что сгоревший автобус не выполнял рейсовые перевозки. 

Фото №2 - В Башкирии в крупной аварии погибли четыре человека

Известно, что микроавтобус «Газели», направлявшийся в сторону Уфы, принадлежал организации из Оренбургской области. Рейсовым не является, газобаллонное оборудование не установлено.

пресс-служба ГИБДД РБ

Подробности произошедшего устанавливаются. 

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Фото: ГИБДД РБ. 

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