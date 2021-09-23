В Башкирии в крупной аварии погибли четыре человека

Страшная авария произошла в Мелеузовском районе сегодня, 23 сентября, около трёх часов дня. Подробности ДТП сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.

Инцидент зафиксирован на 166 км трассы Р-240 Уфа-Оренбург. Известно, что на автодороге произошло столкновение пассажирской «Газели» и грузовика «Рено». Пассажирский транспорт охватило огнём.

По предварительной информации, в аварии погибли четыре человека – три пассажира и водитель «Газели». Информация о других пострадавших уточняется. На месте инцидента работают экстренные службы: полиция, скорая помощь и пожарные.