Город в Башкирии решил перевести школьников на «дистанционку»

В Кумертау ученики 5-8 и 10 классов перейдут на дистанционное обучение. Такое решение приняла на расширенном заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса администрация города.

«Дистанционка» в Кумертау будет введена с 27 сентября. Предварительно, школьники будут учиться из дома 14 дней.