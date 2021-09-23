Город в Башкирии решил перевести школьников на «дистанционку»

В Кумертау ученики 5-8 и 10 классов перейдут на дистанционное обучение. Такое решение приняла на расширенном заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса администрация города.
«Дистанционка» в Кумертау будет введена с 27 сентября. Предварительно, школьники будут учиться из дома 14 дней.
Напомним, недавно представители министерства здравоохранения подтвердили, что сейчас заболеваемость коронавирусом растет среди детей. А министр образования и науки Айбулат Хажин рассказал, что в Башкирии коронавирусом болеют 300 учителей.