Город в Башкирии решил перевести школьников на «дистанционку»

В Кумертау ученики 5-8 и 10 классов перейдут на дистанционное обучение. Такое решение приняла на расширенном заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса администрация города.

Фото №1 - Город в Башкирии решил перевести школьников на «дистанционку»

«Дистанционка» в Кумертау будет введена с 27 сентября. Предварительно, школьники будут учиться из дома 14 дней.

Напомним, недавно представители министерства здравоохранения подтвердили, что сейчас заболеваемость коронавирусом растет среди детей. А министр образования и науки Айбулат Хажин рассказал, что в Башкирии коронавирусом болеют 300 учителей.

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