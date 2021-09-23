В Госсобрании Башкирии состоялось первое заседание осенней сессии

Ольга Панчихина стала Уполномоченным по правам ребенка в Башкортостане. Ее кандидатуру утвердили депутаты Госсобрания республики. Срок полномочий Миланы Скоробогатовой истек в марте. На прошедших дополнительных выборах в парламент региона она победила и теперь является депутатом. Какие еще предложения рассмотрели на первом заседании осенней сессии Курултая?

Первое заседание осенней сессии Госсобрания Башкортостана начали с минуты молчания. Законодатели почтили память погибших при стрельбе в Перми. Дети – это будущее, которое требует поддержки. По предложению Главы республики Радия Хабирова Ольгу Панчихину утвердили в должности Уполномоченного по правам ребенка. В Башкортостане ее хорошо знают как активную общественницу. Она работала учителем, является руководителем Общественного фонда развития Уфы. Кроме того, возглавляла Общественную палату республики пятого состава, а на последних выборах управляла Общественным штабом по наблюдению за голосованием.

В своей работе я планирую приложить весь свой профессиональный опыт для дальнейшего развития института по правам ребенка, опираясь на единственный и верный критерий – повышение качества жизни семей с детьми в Башкортостане. Ольга Панчихина, Уполномоченный по правам ребенка в Республике Башкортостан

Государственное собрание Башкортостана расширило перечень видов предпринимательской деятельности, на которые будет распространяться возможность пользоваться патентом. Всего их 85 направлений, добавили еще две. На облегченный налоговый режим смогут перейти бани, сауны и солярии. Закон будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Деятельность этих предприятий станет лучше, потому что патентная система удобнее для предпринимателей. Закон работает уже почти год, отзывы пред очень положительные. Рида Субханкулова, председатель комитета Государственного собрания Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям

Согласно изменениям, внесенным в Экологический кодекс Башкортостана, обязанностью государственных органов стало предоставление полной информации о состоянии окружающей среды. Данные должны стать общедоступными, за исключением тех, которые представляют государственную тайну.

Речь идет об информировании населения об экологической обстановке. О чрезвычайных ситуациях, о любых опасностях, которые могут грозить населению. Руфина Шагапова, заместитель председателя комитета Государственного собрания Республики Башкортостан по аграрным вопросам, экологии и природопользованию

По результатам довыборов в региональный парламент депутатами стали Милана Скоробогатова, Тамара Тансыккужина и Загир Хакимов. Они также приняли участие в первом в осенней сессии заседании Госсобрания и рассказали о своих планах.

В первое время спорт инициативы, в дальнейшем – смежные отрасли. Тамара Тансыккужина, депутат Государственного собрания Республики Башкортостан