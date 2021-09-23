В Уфе стартовала Международная научно-практическая конференция по судебно-экспертной деятельности

Пробелы законодательства в сфере судебно-экспертной деятельности необходимо устранять. Об этом в Уфе на конференции в Институте права БашГУ сообщила член Комитета Совета Федерации по законодательству Елена Мизулина. Участники обсуждали теорию и практику судебно-экспертной деятельности и ДНК-регистрации населения России.
Напомним, в России обсуждается инициатива об обязательной ДНК-регистрации россиян. Сейчас ей подлежат только лица, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений либо преступления против половой неприкосновенности и свободы. Кроме того, фиксируются генетические коды неопознанных останков человека и следов, которые изъяты с мест преступления. МВД предлагает расширить группы лиц и на геномный учет ставить отбывающих наказание людей.