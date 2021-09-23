В Уфе стартовала Международная научно-практическая конференция по судебно-экспертной деятельности

К сожалению, в законодательстве много пробелов. Много неурегулированного, устаревшего, без учета тех технологических открытий, которые сегодня произошли в сфере экспертной деятельности. Поэтому оно нуждается в совершенствовании. И важно, что представители Совета Федерации, сам Совет Федерации курирует это направление, заинтересован в получении соответствующих предложений и в сотрудничестве с учеными.

Елена Мизулина, член председатель подкомитета по гражданскому и семейному праву комитета Совета Федерации по законодательству