В Уфе стартовала Международная научно-практическая конференция по судебно-экспертной деятельности

Пробелы законодательства в сфере судебно-экспертной деятельности необходимо устранять. Об этом в Уфе на конференции в Институте права БашГУ сообщила член Комитета Совета Федерации по законодательству Елена Мизулина. Участники обсуждали теорию и практику судебно-экспертной деятельности и ДНК-регистрации населения России.

Напомним, в России обсуждается инициатива об обязательной ДНК-регистрации россиян. Сейчас ей подлежат только лица, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений либо преступления против половой неприкосновенности и свободы. Кроме того, фиксируются генетические коды неопознанных останков человека и следов, которые изъяты с мест преступления. МВД предлагает расширить группы лиц и на геномный учет ставить отбывающих наказание людей.

К сожалению, в законодательстве много пробелов. Много неурегулированного, устаревшего, без учета тех технологических открытий, которые сегодня произошли в сфере экспертной деятельности. Поэтому оно нуждается в совершенствовании. И важно, что представители Совета Федерации, сам Совет Федерации курирует это направление, заинтересован в получении соответствующих предложений и в сотрудничестве с учеными.   

Елена Мизулина, член председатель подкомитета по гражданскому и семейному праву комитета Совета Федерации по законодательству
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