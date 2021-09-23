Новый фильм Айнура Аскарова «Семья года» выходит в российский прокат

Сегодня в российских кинотеатрах стартует прокат комедии «Семья года», которую снял башкирский режиссер Айнур Аскаров. Накануне состоялся предпремьерный показ картины в Москве.

Жанр картины – роуд-муви. По сюжету многодетная семья Рахматуллиных, увязнувшая в кредитах и долгах, на старом желтом минивене едет в Уфу на конкурс «Семья года». Они уверены, что главный приз – 5 млн рублей – последний шанс спасти семью от краха. Съемки фильма проходили в Уфе, Абзелиловском и Белорецком районах и заняли всего 35 съемочных смен.

Фильм о большой и недружной семье, которая застряла в куче долгов и куче кредитов. Они позабыли, что такое настоящая семья и настоящая любовь, настоящие семейные отношения.  В центре истории – сюжет, мы его рассматриваем и вся история, все мое режиссерское послание именно в этом. Плюс ироничная комедия, когда мы смеемся над собой, когда улыбаемся, после фильма выходим с легким чувством: «Слава богу,  это не со мной», либо: «мои трудности это совсем не трудности, все у нас хорошо».

Айнур Аскаров, режиссер-постановщик, продюсер

В фильме собралось целое созвездие известных и опытных актеров уфимских театров: Алмас Амиров, Ирина Бусыгина, Фардуна Касимова, Рустем Гайсин, Гульнара Казакбаева, Айнур Ситдиков. Также в фильме засветились узнаваемые участники уфимского фейсбука. Зрители тепло встретили картину.

Понравился, в стиле авторском. Понравилось, что в этот раз Айнур выбрал жанр роуд-муви, мы погружались в это путешествие. Фильм раскрывает темы, которые часто обсуждаются в обществе – взаимоотношения в семье. В конце побеждает любовь. Данный фильм учит тому, чтобы мы были внимательны друг другу.

Азат Казакбаев, начальник отдела общественно-политических связей и культуры полпредства Республики Башкортостан в Москве
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