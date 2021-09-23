Новый фильм Айнура Аскарова «Семья года» выходит в российский прокат

Фильм о большой и недружной семье, которая застряла в куче долгов и куче кредитов. Они позабыли, что такое настоящая семья и настоящая любовь, настоящие семейные отношения. В центре истории – сюжет, мы его рассматриваем и вся история, все мое режиссерское послание именно в этом. Плюс ироничная комедия, когда мы смеемся над собой, когда улыбаемся, после фильма выходим с легким чувством: «Слава богу, это не со мной», либо: «мои трудности это совсем не трудности, все у нас хорошо».

Айнур Аскаров, режиссер-постановщик, продюсер