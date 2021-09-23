Новый фильм Айнура Аскарова «Семья года» выходит в российский прокат

Сегодня в российских кинотеатрах стартует прокат комедии «Семья года», которую снял башкирский режиссер Айнур Аскаров. Накануне состоялся предпремьерный показ картины в Москве.
Жанр картины – роуд-муви. По сюжету многодетная семья Рахматуллиных, увязнувшая в кредитах и долгах, на старом желтом минивене едет в Уфу на конкурс «Семья года». Они уверены, что главный приз – 5 млн рублей – последний шанс спасти семью от краха. Съемки фильма проходили в Уфе, Абзелиловском и Белорецком районах и заняли всего 35 съемочных смен.
В фильме собралось целое созвездие известных и опытных актеров уфимских театров: Алмас Амиров, Ирина Бусыгина, Фардуна Касимова, Рустем Гайсин, Гульнара Казакбаева, Айнур Ситдиков. Также в фильме засветились узнаваемые участники уфимского фейсбука. Зрители тепло встретили картину.