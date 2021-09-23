В Уфе треть опаздывающих на работу сотрудников винят в этом транспорт

Компания SuperJob провела интересное исследование. Специалисты выяснили, по какой причине сотрудники опаздывают чаще всего.
С 1 по 15 сентября было опрошено 1000 работающих по фиксированному графику на территории работодателя в Уфе.
Оказалось, что 75% опрошенных сотрудников вообще не допускают опозданий на работу. А 32% опрошенных назвали причину своих опозданий плохо работающий общественный транспорт, 30% обвинили пробки.
9% опрошенных опаздывают из-за семейных обязанностей, 7% — из-за крепкого сна и форс-мажорных обстоятельств, ещё 3% — из-за личных дел. И только 5% опрошенных признались в личной неорганизованности.