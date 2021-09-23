В Уфе эвакуировали студентов медицинского колледжа

В общей сложности менее чем за шесть минут из здания вывели более одной тысячи человек, в том числе обучающихся с проблемами слуха и зрения. Также была отработана экстренная эвакуация условно пострадавших студентов. Сотрудники Управления гражданской защиты города Уфы, которые проводили проверку, отметили слаженность действий персонала учебного заведения. Особое внимание было уделено запасным выходам. Всего их восемь, через каждый их них люди смогли покинуть помещение.