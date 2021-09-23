В Башкирии объявили в розыск опасного преступника

Пресс-служба МВД по Башкирии объявила поиск опасного преступника. Разыскивают 36-летнего Михаила Журавлева из села Кандры.
Мужчину обвинили в убийстве. Подробности уголовного дела не раскрываются.
Приметы: рост 180 см, среднего телосложения, волосы светлые, глаза голубые, губы тонкие. Особые приметы: множественный закрытый перелом пястных костей кисти левой руки.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщить по адресу: Республика Башкортостан, г. Туймазы ул. Мичурина д.3. Контактные телефоны: (34782) 7 20 97, 7 21 57, 7 10 01, 8 927 635 57 70.
Фото: МВД по РБ.