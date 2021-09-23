В Башкирии объявили в розыск опасного преступника

Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщить по адресу: Республика Башкортостан, г. Туймазы ул. Мичурина д.3. Контактные телефоны: (34782) 7 20 97, 7 21 57, 7 10 01, 8 927 635 57 70.