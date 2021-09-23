В Башкирии более 23 тысяч учеников перешли на дистанционное обучение

Более 23 тысяч детей не пошли в школу. В 12 районах республики сегодня перешли на дистанционку. Речь идет об учениках 5-8 и 10 классов. А с понедельника к ним присоединятся учащиеся Кумертау. Мы отправились сегодня в Гафурийский район, чтобы посмотреть, как там организовано дистанционное обучение.
Урок литературы. Вместо привычного класса – спальная комната. Учителя они видят на экране гаджета. Как и примерно год назад, ученица 8 класса Варвара Ильина вновь на дистанционке.
В плане качества знаний дистанционная форма обучения, конечно же, уступает классическому методу образования, считает мама Варвары. И лучше, когда ученик лицом к лицу с учителем. Но на период нелегкой эпидобстановки удаленка – самый лучший способ не отстать от школьной программы.
Именно сложная эпидобстановка стала причиной перехода на дистанционное обучение. К примеру, в самой большой школе Гафурийского района – №1 в селе Красноусольский – ковид был подтвержден у 12 детей.
Проблем с наличием ноутбуков или тех же самых смартфонов у школьников нет, говорит директор. По крайней мере, никто не обращался. В случае необходимости школа располагает планшетами, которые можно получить на время обучения по удалёнке. Нет вопросов и с умением работать с гаджетами.
Абзелиловский, Балтачевский, Белебеевский, Гафурийский и еще 8 районов с сегодняшнего дня частично перешли на домашнее обучение. Такая форма организации образовательного процесса вводится пока на 14 дней. Для тех, кто имеет право на обеспечение бесплатным питанием в школе, на этот период будет организована выдача продуктовых наборов.
Сейчас на дистанционный режим обучения ушли общеобразовательные учреждения, эпидобстановка в которых была достаточно сложной. Это 116 школ в 12 районах республики. Не исключено, что к ним могут присоединиться и другие учебные заведения, если в остальных муниципалитетах региона будет наблюдаться рост количества заболевших коронавирусом детей.