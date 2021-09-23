Коронавирус молодеет и мутирует: что происходит в ковид-госпиталях Уфы

20 человек погибли от коронавируса за минувшие сутки. В республике побит очередной антирекорд. Суточный прирост увеличился до 344 человек. Всего зарегистрировано свыше 64 тысяч подтвержденных случаев инфицирования. Число умерших скоро может достигнуть отметки в 1,5 тысячи человек. Вирус продолжает атаковать, невзирая на возраст. В Башкортостане две больницы вновь перепрофилируют под пациентов с коронавирусом. Это связано с подъемом заболеваемости COVID-19, коек в инфекционном отделении на всех не хватает. Сейчас в республике развернуто свыше 4,5 тысяч коек, но этого недостаточно. Тем временем темпы вакцинации в республике незначительно снижаются.
К тяжёлому дыханию малышки внимательно прислушиваются врачи. Мамы сейчас нет рядом. В больницу вместе с дочерью она попала вчера. Диагноз – коронавирус. У трехмесячного ребёнка 25% поражения лёгких. сейчас девочка находится в реанимации.
Кривая заболеваемости коронавирусом растет. Таких цифр врачи ещё не видели. И хотя ситуацию прогнозировали заранее, динамика неприятно удивляет. Вирус мутирует. И он определенно помолодел.
Больницу скорой помощи в Уфе перепрофилировали в ковид-госпиталь только вчера. Пиковая вместимость – 400 коек, из них 30 предназначены для детей. К дверям стационара машины скорой помощи приезжают одна за другой. Без перерывов. В приёмном покое кипит работа. Поток заболевших настолько велик, что медицинские работники уже сбились со счёта.
Врачи встревожены. Если раньше среди поступивших в ковид-госпиталь амбулаторных больных в реанимацию попадал лишь 1 из 20, то сейчас в тяжёлом состоянии каждый десятый. Процент тяжёлых случаев увеличился.
Жалеют, что не успели привиться не только пациенты реанимации, но и больные в палатах. Получить заветную дозу Андрей Казаков не успел. Долго ждал «Спутник Лайт». А когда сыворотка наконец появилась в нашей республике, мужчина попал в госпиталь с высокой температурой и 60-процентным поражением лёгких.
С момента открытия прошли только сутки, за это короткое время в ковид-госпиталь на базе больницы скорой медицинской помощи поступило порядка 160 человек. Из них 20 пациентов сразу попали в реанимацию. Кстати, врачи говорят, что среди них нет ни одного привитого.
С момента отъезда съёмочной группы пациентов стало на порядок больше. Врачи госпитализировали ещё 80 человек. В реанимации прибавилось четыре пациента. Но несмотря на это, стационар продолжает свою работу в штатном режиме. Жители республики могут получить помощь сосудистого центра, кардиологического или неврологического профиля. Ведь коронавирус не отменяет других заболеваний. А вот когда сам COVID-19 станет историей, зависит от темпов вакцинации.