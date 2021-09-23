Коронавирус молодеет и мутирует: что происходит в ковид-госпиталях Уфы

20 человек погибли от коронавируса за минувшие сутки. В республике побит очередной антирекорд. Суточный прирост увеличился до 344 человек. Всего зарегистрировано свыше 64 тысяч подтвержденных случаев инфицирования. Число умерших скоро может достигнуть отметки в 1,5 тысячи человек. Вирус продолжает атаковать, невзирая на возраст. В Башкортостане две больницы вновь перепрофилируют под пациентов с коронавирусом. Это связано с подъемом заболеваемости COVID-19, коек в инфекционном отделении на всех не хватает. Сейчас в республике развернуто свыше 4,5 тысяч коек, но этого недостаточно. Тем временем темпы вакцинации в республике незначительно снижаются.

К тяжёлому дыханию малышки внимательно прислушиваются врачи. Мамы сейчас нет рядом. В больницу вместе с дочерью она попала вчера. Диагноз – коронавирус. У трехмесячного ребёнка 25% поражения лёгких. сейчас девочка находится в реанимации.

Кривая заболеваемости коронавирусом растет. Таких цифр врачи ещё не видели. И хотя ситуацию прогнозировали заранее, динамика неприятно удивляет. Вирус мутирует. И он определенно помолодел.

Что касается детей, инфекция сейчас тяжелее протекает у них. И процент поражения у детей больше, и вирусная пневмония тяжелее протекает. А последствия восстановления у них как у обычных пациентов. Восстановление проходит дольше, чем после обычной болезни. Ильдар Ишмухаметов, заместитель главного врача по медицинской части больницы скорой медицинской помощи

Больницу скорой помощи в Уфе перепрофилировали в ковид-госпиталь только вчера. Пиковая вместимость – 400 коек, из них 30 предназначены для детей. К дверям стационара машины скорой помощи приезжают одна за другой. Без перерывов. В приёмном покое кипит работа. Поток заболевших настолько велик, что медицинские работники уже сбились со счёта.

Врачи встревожены. Если раньше среди поступивших в ковид-госпиталь амбулаторных больных в реанимацию попадал лишь 1 из 20, то сейчас в тяжёлом состоянии каждый десятый. Процент тяжёлых случаев увеличился.

Все повторяют одну фразу: «Не успел вакцинироваться». Могу сказать точно, что среди наших пациентов вакцинированных нет. Если человек сделал вакцину, он может заболеть, но течение будет легче и прогноз лучше, осложнений меньше. Рустем Габидуллин, заведующий отделением реанимации инфекционного госпиталя

Жалеют, что не успели привиться не только пациенты реанимации, но и больные в палатах. Получить заветную дозу Андрей Казаков не успел. Долго ждал «Спутник Лайт». А когда сыворотка наконец появилась в нашей республике, мужчина попал в госпиталь с высокой температурой и 60-процентным поражением лёгких.

Сначала ничего не было, потом начал задыхаться, плохое самочувствие, температура под 39. Потом сюда попал. Не успел вакцинироваться, вот только собирался. Хотел «Лайтом», а тут мне прилетел лайт под дых. Андрей Казаков, пациент

С момента открытия прошли только сутки, за это короткое время в ковид-госпиталь на базе больницы скорой медицинской помощи поступило порядка 160 человек. Из них 20 пациентов сразу попали в реанимацию. Кстати, врачи говорят, что среди них нет ни одного привитого.