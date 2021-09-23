В Уфе впервые провели операцию по изменению голоса

Голос может изменить в диапазоне от мужского к женскому. Есть два негативных опыта, когда не получилось сделать и пострадал голос человека. Мы должны честно об этом говорить. Мы продолжаем исследование методов хирургии.

Павел Пряников, исполнительный директор Федерации специалистов по лечению заболеваний головы и шеи /г. Москва/