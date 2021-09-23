В Уфе впервые провели операцию по изменению голоса

В Уфе впервые прошла уникальная операция по изменению голоса. Хирургическое вмешательство понадобилось 30-летней женщине. Глотопластику сделали специалисты медицинского центра имени Пирогова и клиники БГМУ.
30-летняя женщина самостоятельно принимала гормональные препараты. Ее голос с женского сменился на мужской бас. Для исправления ситуации пришлось вмешаться хирургам. Доступ к голосовым связкам обеспечивается через дыхательные пути без разрезов. Связки натягивают и уменьшают по длине, чтобы голос стал выше.
Операция технически сложная и длится порядка полутора часов. При этом пациенту после выписки, чтобы не напрягать голосовые связки, две недели придется молчать или разговаривать шепотом.
Операция в республике проводится в рамках Евразийского конгресса по реконструктивной и челюстно-лицевой хирургии. Так как это первый опыт в регионе, к специалистам клиники БГМУ присоединились московские коллеги, у которых уже есть опыт в глотопластике. Они уже провели операцию 15 пациентам.
С запросом изменить голос часто обращаются и мужчины, работающие на руководящих должностях. Низкий голос ассоциируют с силой и авторитетностью. Однако есть пациенты, для которых такая процедура – медицинская необходимость.
В Евразийском конгрессе, который продлится в Уфе до 25 сентября, примут участие порядка 700 специалистов из разных стран. Это офтальмологи, отоларингологи, челюстно-лицевые хирурги, стоматологи. Что же касается операции, проведенной сегодня, медики клиники БГМУ планируют поставить подобные вмешательства на поток.