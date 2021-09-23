В Уфе впервые провели операцию по изменению голоса

В Уфе впервые прошла уникальная операция по изменению голоса. Хирургическое вмешательство понадобилось 30-летней женщине. Глотопластику сделали специалисты медицинского центра имени Пирогова и клиники БГМУ.

30-летняя женщина самостоятельно принимала гормональные препараты. Ее голос с женского сменился на мужской бас. Для исправления ситуации пришлось вмешаться хирургам. Доступ к голосовым связкам обеспечивается через дыхательные пути без разрезов. Связки натягивают и уменьшают по длине, чтобы голос стал выше.

Выполняется с помощью ларингоскопа и лазера. Это уменьшает послеоперационную травму. Ускоряет процесс заживления. Пациент ходит и сам себя обслуживает. Сроки восстановления сокращаются в 10 раз по сравнению с открытой ларинготомией.

Раушан Бакиев, ассистент кафедры оториноларингологии БГМУ
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Операция технически сложная и длится порядка полутора часов. При этом пациенту после выписки, чтобы не напрягать голосовые связки, две недели придется молчать или разговаривать шепотом.

Операция в республике проводится в рамках Евразийского конгресса по реконструктивной и челюстно-лицевой хирургии. Так как это первый опыт в регионе, к специалистам клиники БГМУ присоединились московские коллеги, у которых уже есть опыт в глотопластике. Они уже провели операцию 15 пациентам.

Голос может изменить в диапазоне от мужского к женскому. Есть два негативных опыта, когда не получилось сделать и пострадал голос человека. Мы должны честно об этом говорить. Мы продолжаем исследование методов хирургии.

Павел Пряников, исполнительный директор Федерации специалистов по лечению заболеваний головы и шеи /г. Москва/

С запросом изменить голос часто обращаются и мужчины, работающие на руководящих должностях. Низкий голос ассоциируют с силой и авторитетностью. Однако есть пациенты, для которых такая процедура – медицинская необходимость.

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Таких ситуаций много, например, патология щитовидной железы. Состояния развиваются при нарушениях работы эндокринной системы, при гормональных сбоях. И просто многие люди хотели бы голос поменять.

Дмитрий Щербаков, заведующий отделением хирургии головы и шеи клиники БГМУ

В Евразийском конгрессе, который продлится в Уфе до 25 сентября, примут участие порядка 700 специалистов из разных стран. Это офтальмологи, отоларингологи, челюстно-лицевые хирурги, стоматологи. Что же касается операции, проведенной сегодня, медики клиники БГМУ планируют поставить подобные вмешательства на поток.

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