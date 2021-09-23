Женская сборная Башкирии по лапте выиграла Кубок России

По итогам спортивного форума женская сборная Республики Башкортостан стала первой. Для наших девушек было принципиально завоевать золотые медали, так как на последнем чемпионате страны представительницы Башкортостана стали вторыми. Тогда они уступили в финале коллективу из Удмуртии. К тому же команда из республики в межсезонье обновилась почти наполовину.