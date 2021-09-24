Мошенники из Уфы украли у москвича квартиру через «Госуслуги»

Я так понимаю, это началось, когда пытались взломать мой личный кабинет на “Госуслугах”. Все началось с платежки за квартиру, которая пришла на почту к отцу, где указана новая фамилия собственника. Отец пошел разбираться в МФЦ, там ему сказали, что я как собственник квартиры что-то с ней сделал. Он мне позвонил, сообщил, я сразу побежал в МФЦ. Мне объяснили, что я подарил квартиру, и что теперь мне надо обращаться в Росреестр. В Росреестре мне ничем не смогли помочь, только подтвердили, что я подарил квартиру.

Роман Салтовский