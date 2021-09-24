Мошенники из Уфы украли у москвича квартиру через «Госуслуги»

У жителя столицы внезапно “угнали” квартиру. Оказалось, что такая схема сейчас достаточно распространена среди мошенников.
О том, как Роман Салтовский (на скриншоте - слева) чуть не лишился квартиры, мужчина рассказал в интервью youtube-каналу “Редакция”. Свежий выпуск проекта Алексея Пивоварова и его команды был посвящен безопасности личных данных россиян.
По словам Романа Салтовского, ничего не предвещало беды. В один момент ему позвонил отец и сообщил дикую новость. Мужчина предполагает, что свой дьявольский замысел мошенники провернули через “Госуслуги”.
Роману показали документ, согласно которому новый хозяин квартиры - некий человек родом из башкирской столицы. Причем дело даже не в самих "Госуслугах". Мошенники умудрились сделать электронную подпись мужчины и уже с ее помощью с легкостью провернули сделку в виртуальном пространстве.
Эксперты отмечают, что данных, которые хранятся в вашем личном кабинете на "Госуслугах", недостаточно для того, чтобы, например, взять крупный кредит или ипотеку. Для таких махинаций потребуется намного больше документов.
Но все же каждому из нас стоит позаботиться о своей безопасности: чаще менять пароли, не делать их слишком простыми, а также не забывать о двухфакторной аутентификации в тех сервисах, где это возможно.