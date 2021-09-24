Мошенники из Уфы украли у москвича квартиру через «Госуслуги»

У жителя столицы внезапно “угнали” квартиру. Оказалось, что такая схема сейчас достаточно распространена среди мошенников. 

Фото №1 - Мошенники из Уфы украли у москвича квартиру через «Госуслуги»

О том, как Роман Салтовский (на скриншоте - слева) чуть не лишился квартиры, мужчина рассказал в интервью youtube-каналу “Редакция”. Свежий выпуск проекта Алексея Пивоварова и его команды был посвящен безопасности личных данных россиян. 

По словам Романа Салтовского, ничего не предвещало беды. В один момент ему позвонил отец и сообщил дикую новость. Мужчина предполагает, что свой дьявольский замысел мошенники провернули через “Госуслуги”. 

Я так понимаю, это началось, когда пытались взломать мой личный кабинет на “Госуслугах”. Все началось с платежки за квартиру, которая пришла на почту к отцу, где указана новая фамилия собственника. Отец пошел разбираться в МФЦ, там ему сказали, что я как собственник квартиры что-то с ней сделал. Он мне позвонил, сообщил, я сразу побежал в МФЦ. Мне объяснили, что я подарил квартиру, и что теперь мне надо обращаться в Росреестр. В Росреестре мне ничем не смогли помочь, только подтвердили, что я подарил квартиру. 

Роман Салтовский 

Роману показали документ, согласно которому новый хозяин квартиры - некий человек родом из башкирской столицы. Причем дело даже не в самих "Госуслугах". Мошенники умудрились сделать электронную подпись мужчины и уже с ее помощью с легкостью провернули сделку в виртуальном пространстве. 

Просто написано, что собственник не я, а другой гражданин из Уфы. В процессе расследования выяснилось, будто у меня есть электронная подпись, которую я никогда не получал. И вот благодаря этой электронной подписи была совершена сделка в электронном виде в Росреестре. Полгода длился суд, с боем, но вернул свою квартиру. 

Роман Салтовский 

Эксперты отмечают, что данных, которые хранятся в вашем личном кабинете на "Госуслугах", недостаточно для того, чтобы, например, взять крупный кредит или ипотеку. Для таких махинаций потребуется намного больше документов.

Но все же каждому из нас стоит позаботиться о своей безопасности: чаще менять пароли, не делать их слишком простыми, а также не забывать о двухфакторной аутентификации в тех сервисах, где это возможно. 

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