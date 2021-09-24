Стали известны личности четверых сгоревших пассажиров микроавтобуса на трассе в Башкирии

Стали известны личности погибших в ДТП с участием "Газели" в двух километрах от города Салават. Вчера, 23 сентября, столкнулись пассажирская "Газель" и грузовик, после сего микроавтобус загорелся.

В пресс-службе ГИБДД Башкирии сообщили, что сгорели заживо четыре пассажира "Газели". Спасатели деблокировали водителя грузовика и передали его медикам.

Погибшими оказались рабочие из Оренбурга в возрасте 27, 42, 52 и 60 лет. Они ехали в Архангельский район, чтобы рядом с селом Усаклы отремонтировать водоотводную трубу.