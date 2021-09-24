Стала известна личность девушки, погибшей в ДТП с фурой в Башкирии

Накануне в Учалинском районе Башкирии 137-м километре автодороги Белорецк - Учалы - Миасс автомобиль Lada Granta врезался во встречную фуру. За рулем отечественной легковушки находилась 24-летняя девушка. Она и ее 23-летний пассажир скончались на месте трагедии. Стали известны подробности жуткого ДТП.

Сейчас причины ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД. По предварительным данным водитель, получившая водительское удостоверение несколько месяцев назад, не справилась с управлением.

Погибшей оказалась 24-летняя медсестра больницы города Учалы Василя Хамзина. Коллеги Васили до сих пор не могут поверить в случившееся – они отзываются о ней как о преданном своему делу, открытом и добром человеке.

- Детка, прощай, - грустит коллега погибшей Альфия И.