В Башкирии нашли тело пропавшего 70-летнего Нажипа Султанбекова

Поиски 70-летнего жителя Архангельского района Башкирии завершились трагедией. Нажипа Султанбекова искали на протяжении трех дней - он пропал при загадочных обстоятельствах 21 сентября.
В поискам пенсионера немедленно приступили волонтеры. Ранее в соцсетях сообщали, что рулем синего автомобиля Renault Logan, принадлежащего пропавшему Нажипу Султанбекову, находился другой мужчина.
Вчера вечером, 23 сентября, волонтеры свернули поиски. К сожалению, пенсионер был найден мертвым. Причины и обстоятельства его гибели устанавливают следователи.