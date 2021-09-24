В Башкирии нашли тело пропавшего 70-летнего Нажипа Султанбекова

Поиски 70-летнего жителя Архангельского района Башкирии завершились трагедией. Нажипа Султанбекова искали на протяжении трех дней - он пропал при загадочных обстоятельствах 21 сентября.

В поискам пенсионера немедленно приступили волонтеры. Ранее в соцсетях сообщали, что рулем синего автомобиля Renault Logan, принадлежащего пропавшему Нажипу Султанбекову, находился другой мужчина.