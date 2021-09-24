Руководитель Рослесхоза оценил, как Башкирия прошла пожароопасный сезон

Премьер-министр акцентировал внимание на том, что этот год был сложным для региона в части пожароопасной обстановки. Из 160 дней текущего пожароопасного сезона без возгораний было всего 22 дня. В свою очередь, Иван Советников отметил, что республика достойно прошла лесопожарный сезон.