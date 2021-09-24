Одна из гимназий Уфы будет носить имя Агзама Файзуллина

Уфимская гимназия №39 будет носить имя участника ВОВ, Отличника просвещения СССР и заслуженного учителя школы РСФСР Агзама Файзуллина. Он являлся директором средней школы №39 с 1955 по 1984 гг.

Кроме того, ряду общеобразовательных учреждений Башкирии присвоили имена Героев СССР. Так, основной общеобразовательной школе в селе Волостновка Кугарчинского района присвоено имя Николая Ежова, а средней общеобразовательной школе в селе Маядык Дюртюлинского района - имя Василия Горшкова.

Постановление регионального правительства опубликовано на сайте правовой информации. Финансирование будет осуществляться за счет городских округов и муниципальных районов РБ.