В Уфе сотрудники ГИБДД и Минобра учат детей избегать трагедий на дорогах

Неделя безопасности дорожного движения стартовала в Башкортостане. Сотрудники ГИБДД и представители Минобрнауки проводят профилактические мероприятия среди школьников и воспитанников детских садов. Как уберечь ребенка от трагедии на дороге?
Самат Зарипов – водитель с большим стажем, а вот его младший сын наматывает первые километры по проезжей части. И пусть машина игрушечная, а дорога ненастоящая, даже тут мужчина учит ребенка соблюдать правила. К чему приводит малейшая халатность, он видел своими глазами.
В рамках недели безопасности дорожного движения сотрудники ГИБДД пригласили школьников и воспитанников детских садов Октябрьского района города на мини-автодром в парке «Кашкадан», чтобы рассказать им правила поведения вблизи проезжей части. Позвали аниматоров в костюмах героев известного мультфильма и максимально доступно объяснили, где может ждать опасность.
Профилактические меры сотрудники ГИБДД принимают не только в рамках недели безопасности дорожного движения. На регулярной основе проводится плановая работа в образовательных и дошкольных учреждениях. И это приносит результат. По вине самих школьников количество происшествий сокращается. Вот только родители уроки жизни зачастую не усваивают и не учатся на чужих ошибках.
За 8 месяцев текущего года в Башкортостане зарегистрировано 333 ДТП, жертвами которых стали 16 несовершеннолетних. Абсолютное большинство из них – 14 детей – были пассажирами транспортных средств, то есть погибли по вине взрослых. Элементарное соблюдение ПДД помогло бы избежать этих трагедий.