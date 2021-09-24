В Уфе сотрудники ГИБДД и Минобра учат детей избегать трагедий на дорогах

Неделя безопасности дорожного движения стартовала в Башкортостане. Сотрудники ГИБДД и представители Минобрнауки проводят профилактические мероприятия среди школьников и воспитанников детских садов. Как уберечь ребенка от трагедии на дороге?

Самат Зарипов – водитель с большим стажем, а вот его младший сын наматывает первые километры по проезжей части. И пусть машина игрушечная, а дорога ненастоящая, даже тут мужчина учит ребенка соблюдать правила. К чему приводит малейшая халатность, он видел своими глазами.

Я работаю водителем автобуса и на работе часто вижу, как дети нарушают ПДД. Они выскакивают на дорогу на электросамокатах, на скутерах. Поэтому нужно осторожным быть. Желаю, чтобы родители объясняли своим детям, как вести себя на дороге. Дети, конечно, дети, но соблюдать правила обязаны. Это для безопасности и водителей, и детей. Самат Зарипов, житель г. Уфы

В рамках недели безопасности дорожного движения сотрудники ГИБДД пригласили школьников и воспитанников детских садов Октябрьского района города на мини-автодром в парке «Кашкадан», чтобы рассказать им правила поведения вблизи проезжей части. Позвали аниматоров в костюмах героев известного мультфильма и максимально доступно объяснили, где может ждать опасность.

Когда в игровой форме детям доносишь, они это проще воспринимают. Запоминают правила быстрее и на всю жизнь. Эльвир Сагитов, заместитель начальника УГИБДД МВД по Республике Башкортостан

Профилактические меры сотрудники ГИБДД принимают не только в рамках недели безопасности дорожного движения. На регулярной основе проводится плановая работа в образовательных и дошкольных учреждениях. И это приносит результат. По вине самих школьников количество происшествий сокращается. Вот только родители уроки жизни зачастую не усваивают и не учатся на чужих ошибках.