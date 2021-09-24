На трассе в Башкирии в кювет опрокинулась «Лада Гранта»: один человек погиб, один пострадал

Вчера, 23 сентября, в Ишимбайском районе Башкирии опрокинулся в кювет автомобиль Lada Granta. ДТП произошло на 42 километре автодороги Стерлитамак - Белорецк - Магнитогорск.
Как сообщили в пресс-служба ГИБДД Башкирии, за рулем "Гранты" находился 51-летний мужчина. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.
31-летний пассажир скончался в карете скорой помощи, еще одного 29-летнего пассажира доставили в больницу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Фото: Пресс-служба ГИБДД Башкирии.