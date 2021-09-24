В Башкирии зафиксирован максимальный суточный прирост заболевших коронавирусом

В Башкирии продолжают выявлять заболевших коронавирусной инфекцией. По данным на 23 сентября, в республике зарегистрировано 344 зараженных. Это максимальный суточный прирост за всё время пандемии.
Общее количество зараженных превысило 64 тысячи человек. Борьба с коронавирусной инфекцией вышла на новый уровень, а ковид-ограничения вновь постепенно возвращаются в жизни граждан.
Снова антирекорды. В Башкирии число заболевших коронавирусом превысило 64 тысячи человек. 23 сентября COVID-19 подтвердился у 344 жителей – это максимальный суточный прирост за все время пандемии и на 10 больше, чем днем ранее. Вылечились от ковида 55 890 человек, в том числе 184 выписаны за последние сутки, следует из сводки Минздрава РБ. Сейчас болеют более 6,8 тысячи жителей. 672 из них лечатся в стационарах. В тяжелом состоянии – 51 пациент, на ИВЛ — 13. Более 6000 зараженных получают лечение на дому.
За сутки от коронавируса скончались 20 пациентов - это максимум с начала пандемии. Всего за весь период от новой инфекции в Башкирии умерли 1 477 человек. 1 213 из них были людьми старше 60 лет.
Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки возросло на 178.
За каждого привитого от COVID-19 медикам заплатят по 200 рублей. Это следует из постановления Правительства РФ от 23 сентября 2021 года. По данным Минздрава Башкирии, эта сумма может вырасти от районного коэффициента и северных надбавок. Выплата будет выдаваться вместе с зарплатой с 27 августа по 31 декабря этого года. Пока в регионе привито 1 млн 259 тысяч 935 человек, в том числе за сутки — 7 551.
Вакцину «КовиВак» планируют выпускать в 2 раза больше. Разработчик вакцины — Центр имени Чумакова объявил о завершении модернизации оборудования на предприятии. «Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании. Оно позволит центру нарастить свои мощности в 2–2,5 раза. Поэтому мы считаем, что в ближайшее время «КовиВак» станет гораздо более доступным для всех российских граждан», — заявил руководитель центра, уроженец Башкирии Айдар Ишмухаметов. Ранее из-за ажиотажного спроса на «КовиВак» возникали перебои с поставкой вакцины. Также сообщалось, что «КовиВак» модифицируют под новые штаммы COVID-19 и он может содержать сразу два компонента.
Как соблюдаются антиковидные меры в школах и детсадах, проверяет Роспотребнадзор. Накануне специалисты побывали в уфимской школе №22 и в детсаду № 50 и не выявили там никаких нарушений. Учреждения обеспечены антисептиками, регулярно проводится дезинфекция, также работают рециркуляторы, обеззараживающие воздух, соблюдается масочный режим и термометрия, работают антиковидные инспекторы.
Чтобы предотвратить распространение эпидемии COVID-19, в исправительных учреждениях Башкирии длительные свидания разрешили только со справками о вакцинации или ПЦР.
В России за день выявили 21 438 заразившихся коронавирусом - это максимум с 15 августа. В том числе в Москве число заражений возросло до 3 345 в сутки. Всего в стране зафиксировано 7 млн 354 тыс. 995 случаев COVID-19. Во второй раз с начала пандемии в стране зафиксировано 820 смертей от ковида за сутки, всего умерли 201 тыс. 445 человек. Сейчас продолжают лечение почти 600 тысяч зараженных, сообщили в четверг в федеральном оперштабе.
Центр им. Гамалеи подал документы на регистрацию вакцины от ковида для подростков. В случае принятия положительного решения препарат «Гам-ковид-вак-М» будет применяться для защиты подростков от COVID-19 «исключительно на добровольной основе и только при наличии согласия родителей», пишет ТАСС.
Вакцина для богатых. В мире всего зафиксировано более 230,5 млн случаев заражения COVID-19, умерли 4,728 млн человек, следует из обновленных данных университета Джонса Хопкинса. На планете сделано более 6 млрд прививок от коронавируса. В США, где более 42,6 млн зараженных, темпы вакцинации от COVID-19 упали до самого низкого с июля уровня. Между тем президент ЮАР заявил, что богатые страны выкупили более 82% вакцин от коронавируса.
Перепутали препараты. В Турции профессор Эгейского университета в Измире Зафер Куругёль в эфире телеканала NTV признался, что детям младше года ошибочно вводили вакцины от коронавируса вместо вакцины против гепатита В. После заявления врача Минздрав Турции начал по этому факту служебную проверку.
В витаминах нашли пользу для вакцинации. По мнению российских ученых, поливитамины могут влиять на эффективность прививок от COVID-19. «Исследование показывает, что смесь из витаминов A, D, B, цинка, магния, железа, селена и омега-3 жирных кислот будет увеличивать эффективность вакцин и снижать вероятность развития побочных эффектов», – пишут исследователи на medRxiv.