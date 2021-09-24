В Башкирии зафиксирован максимальный суточный прирост заболевших коронавирусом

Снова антирекорды. В Башкирии число заболевших коронавирусом превысило 64 тысячи человек. 23 сентября COVID-19 подтвердился у 344 жителей – это максимальный суточный прирост за все время пандемии и на 10 больше, чем днем ранее. Вылечились от ковида 55 890 человек, в том числе 184 выписаны за последние сутки, следует из сводки Минздрава РБ. Сейчас болеют более 6,8 тысячи жителей. 672 из них лечатся в стационарах. В тяжелом состоянии – 51 пациент, на ИВЛ — 13. Более 6000 зараженных получают лечение на дому.