В Уфе подача тепла в жилые дома начнётся 25 сентября

23 сентября мэр Уфы Сергей Греков подписал постановление о подаче тепла в жилые дома. Отопительный сезон начнётся с завтрашнего дня, то есть с 25 сентября.

Руководители предприятий-поставщиков тепла должны начать подачу отопления по запросам жителей. Контроль над подачей тепла возлагается на администрацию Уфы и глав администраций районов столицы.