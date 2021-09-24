В Уфе подача тепла в жилые дома начнётся 25 сентября

23 сентября мэр Уфы Сергей Греков подписал постановление о подаче тепла в жилые дома. Отопительный сезон начнётся с завтрашнего дня, то есть с 25 сентября.
Руководители предприятий-поставщиков тепла должны начать подачу отопления по запросам жителей. Контроль над подачей тепла возлагается на администрацию Уфы и глав администраций районов столицы.
Также в Башкирии действует единый горячий номер городского штаба по работе в отопительный сезон: 2 77 09 11. Специалисты ответят на все волнующие вопросы жильцов.