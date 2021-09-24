В Башкирии сельчане снесли вышку сотовой связи

Жители Ташбулатовского сельсовета в Абзелиловском районе снесли вышку сотовой связи. По их словам, никто не спросил их одобрения на установку.

ИА «Башинформ» передаёт, что на арендованном участке была установлена вышка известной компании сотовой связи. Сначала об установке начали рассказывать в социальных сетях, где комментаторы крайне негативно отнеслись к этой идее. Они отметили, что переживают за своё здоровье и покой – сельчане решили, что при сильном ветре вышка будет «свистеть и гудеть».

Вышка сотовой связи всё равно появилась. Тогда сельчане просто снесли её, отметив, что их одобрения никто так и не получил.

Однако в МВД по Башкирии рассказали, что вышку установил местный житель на своём участке, а сломалась она по техническим причинам.