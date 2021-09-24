В Башкирии сельчане снесли вышку сотовой связи

Жители Ташбулатовского сельсовета в Абзелиловском районе снесли вышку сотовой связи. По их словам, никто не спросил их одобрения на установку.

Фото №1 - В Башкирии сельчане снесли вышку сотовой связи

ИА «Башинформ» передаёт, что на арендованном участке была установлена вышка известной компании сотовой связи. Сначала об установке начали рассказывать в социальных сетях, где комментаторы крайне негативно отнеслись к этой идее. Они отметили, что переживают за своё здоровье и покой – сельчане решили, что при сильном ветре вышка будет «свистеть и гудеть».

Вышка сотовой связи всё равно появилась. Тогда сельчане просто снесли её, отметив, что их одобрения никто так и не получил.

Однако в МВД по Башкирии рассказали, что вышку установил местный житель на своём участке, а сломалась она по техническим причинам. 

Фото: соцсети. 

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