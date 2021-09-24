Медработникам Башкирии заплатят за каждого вакцинированного от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Постановление Правительства России от 23.09.2021 года гласит, что бригада медработников получит 200 рублей за каждого вакцинированного. Сумма может вырасти из-за северных надбавок и районного коэффициента - 40 рублей начисляется за оформление анкеты, 80 рублей – за саму вакцинацию и 80 рублей – за осмотр перед прививкой и последующее наблюдение.