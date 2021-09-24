В Башкирии ранее судимый подросток пытался угнать машину

По предварительным данным, покушение происходило в ночное время, когда хозяйка автомобиля спала дома. Неизвестный проходил возле частного дома и обратил внимание на автомобиль с опущенным окном, решил прокатиться. Воспользовавшись тем, что хозяева спят, подозреваемый решил действовать - отогнул арку двери, выдернул рулевую колонку и попытался замкнуть провода, чтобы автомобиль завелся. Но у злоумышленника не получилось осуществить задуманное, машина не заводилась. После неудачной попытки угона подозреваемый решил украсть документы на автомобиль и скрылся с места происшествия.

пресс-служба МВД Башкирии