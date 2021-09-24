В Башкирии ранее судимый подросток пытался угнать машину
54-летняя жительница Давлеканово обратилась в полицию и сообщила о том, что кто-ты пытался угнать ее "Ладу" десятой модели. На место происшествия направились полицейские, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
По предварительным данным, покушение происходило в ночное время, когда хозяйка автомобиля спала дома. Неизвестный проходил возле частного дома и обратил внимание на автомобиль с опущенным окном, решил прокатиться. Воспользовавшись тем, что хозяева спят, подозреваемый решил действовать - отогнул арку двери, выдернул рулевую колонку и попытался замкнуть провода, чтобы автомобиль завелся. Но у злоумышленника не получилось осуществить задуманное, машина не заводилась. После неудачной попытки угона подозреваемый решил украсть документы на автомобиль и скрылся с места происшествия.
пресс-служба МВД Башкирии
Оперативники задержали подозреваемого и доставили в отделение полиции. Им оказался 15-летний подросток, имеющий судимость. В содеянном он признался.
Похищенные документы возвращены владелице. Возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося.