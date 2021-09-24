«Я просто нашел в себе силы»: житель Уфы изменил образ жизни и дал отпор смертельной болезни

Два года назад 56-летний уфимец Владимир Жарчинский с трудом передвигался и практически не вставал с кровати - тогда мужчина весил 160 килограммов и имел много различных болячек. Врачи поставили ему диагноз "рак почек" и заявили, что операция не возможна, так как надежды на выздоровление практически нет.

Фото №1 - «Я просто нашел в себе силы»: житель Уфы изменил образ жизни и дал отпор смертельной болезни

Как сообщает телеканал "Вся Уфа", мужчина решил бороться со своим недугом самостоятельно. Он пересмотрел свой рацион и сбросил вес так, что смог передвигаться самостоятельно - раньше уфимец мог ходить, опираясь на костыли.

Недавно мужчина переболел коронавирусом и удивил всех врачей: болезнь прошла без тяжелых последствий.

Я просто нашел в себе силы. Я подумал: вокруг меня столько всякого хорошего, не хочу я из этого уходить! Мне нравится жить, я хочу жить дальше! Ну, кто меня может сломать?

Владимир Жарчинский

Мужчина мечтает снизить свой вес до 90 килограммов, а также пробежать марафон со своим приятелем, консультантом по здоровому питанию.

Фото: скриншот видеосюжета телеканала «Вся Уфа».

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