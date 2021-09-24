«Я просто нашел в себе силы»: житель Уфы изменил образ жизни и дал отпор смертельной болезни

Два года назад 56-летний уфимец Владимир Жарчинский с трудом передвигался и практически не вставал с кровати - тогда мужчина весил 160 килограммов и имел много различных болячек. Врачи поставили ему диагноз "рак почек" и заявили, что операция не возможна, так как надежды на выздоровление практически нет.