«Я просто нашел в себе силы»: житель Уфы изменил образ жизни и дал отпор смертельной болезни

Два года назад 56-летний уфимец Владимир Жарчинский с трудом передвигался и практически не вставал с кровати - тогда мужчина весил 160 килограммов и имел много различных болячек. Врачи поставили ему диагноз "рак почек" и заявили, что операция не возможна, так как надежды на выздоровление практически нет.
Как сообщает телеканал "Вся Уфа", мужчина решил бороться со своим недугом самостоятельно. Он пересмотрел свой рацион и сбросил вес так, что смог передвигаться самостоятельно - раньше уфимец мог ходить, опираясь на костыли.
Недавно мужчина переболел коронавирусом и удивил всех врачей: болезнь прошла без тяжелых последствий.
Мужчина мечтает снизить свой вес до 90 килограммов, а также пробежать марафон со своим приятелем, консультантом по здоровому питанию.
Фото: скриншот видеосюжета телеканала «Вся Уфа».