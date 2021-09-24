В Башкирии ищут 15-летнюю девочку, которая уехала со знакомым на BMW

Известно, что подросток ушла из дома вечером 22 сентября. С тех пор о её местоположении ничего неизвестно. У девочки с собой был паспорт. Также отмечается, что Алсу может передвигаться со знакомым на BMW Х5 (госномер А058МС702, серебристого цвета).