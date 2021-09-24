Завершились поиски жителя Челябинской области, пропавшего после выписки из больницы в Башкирии

Завершились поиски 44-летнего жителя Троицка, приехавшего в Башкирию на заработки. Андрея Котова искали с 7 сентября - в тот день он выписался из больницы и ушел в неизвестном направлении.

Мужчина был найден в придорожном кафе на границе с Челябинской областью. Выяснилось, что он пытался добраться до дома самостоятельно. У Андрея не было телефона, поэтому он не мог позвонить родным.