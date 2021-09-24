В Башкирии молодая мать скончалась в больнице после ДТП

Накануне в Белебее на улице Восточной автомобиль Lada Granta на полном ходу въехал в металлическую опору. Испуганный водитель сбежал с места происшествия, оставив в салоне легковушки 22-летнюю пассажирку. Стали известны подробности ДТП.
Вечером мужчина обратился с травмой головы за медицинской помощью, однако его пассажирке повезло гораздо меньше - ее на скорой помощи увезли в больницу. Врачи диагностировали у нее повреждения внутренних органов. Несчастная скончалась в больнице на следующий день.
Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются дорожные полицейские, им предстоит определить, почему машина не была зарегистрирована в установленном порядке, а также почему за рулем находился человек, который не имеет к автомобилю никакого отношения.