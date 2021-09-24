В Башкирии двое парней пытались ограбить магазин спорттоваров

В полицию Стерлитамака обратился администратор одного из спортивных магазинов и сообщил, что двое парней пытались украсть товар на 40 тысяч рублей. На место происшествия направились полицейские.
В пресс-службе МВД Башкирии рассказали, что полицейские, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили факт кражи и личности подозреваемых. Ими оказались 17 и 19-летние парни. В содеянном они признались.
В отношении парней возбудили уголовное дело. Сейчас оперативники устанавливают обстоятельства случившегося.
Фото: Пресс-служба МВД Башкирии.