В Уфе в пожаре пострадали женщина и ребёнок

Сегодня, 24 сентября, зафиксирован серьёзный пожар. Инцидент произошёл в доме №207 по улице Кольцевой.
Прибывшие пожарные обнаружили, что горит квартира на втором этаже. В экстренном порядке были эвакуированы 10 человек, среди которых один ребенок.
В пожаре пострадала 40-летняя женщина, которая самостоятельно пыталась потушить возгорание. Она получила ожог левой кисти II степени. Ингаляционную травму получил 11-летний ребёнок. Оба пострадавших были госпитализированы.
Причину пожара предстоит выяснить дознавателю МЧС России.
Фото: МЧС по РБ.