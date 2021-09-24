В Уфе в пожаре пострадали женщина и ребёнок

Сегодня, 24 сентября, зафиксирован серьёзный пожар. Инцидент произошёл в доме №207 по улице Кольцевой.

Прибывшие пожарные обнаружили, что горит квартира на втором этаже. В экстренном порядке были эвакуированы 10 человек, среди которых один ребенок.

В пожаре пострадала 40-летняя женщина, которая самостоятельно пыталась потушить возгорание. Она получила ожог левой кисти II степени. Ингаляционную травму получил 11-летний ребёнок. Оба пострадавших были госпитализированы.

Причину пожара предстоит выяснить дознавателю МЧС России.