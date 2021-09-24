В России в турецких фруктах нашли вирусы

Россельхознадзор сообщил о проверке партии фруктов из Турции. В привезённых фруктах и помидорах были найдены вирусы.
В проверенной партии фруктов была выявлена бурая монилиозная гниль (Moniliniafructicola), а в помидорах – вирус коричневой морщинистости. Он считается карантинным в России.
Россельхознадзор попросил принять меры для усиления контроля и обеспечения фитосанитарной безопасности. В Турцию был направлен проект о сотрудничестве в области пестицидов и агрохимикатов. В 2021 году было зарегистрировано 79 случаев превышения гигиенических нормативов содержания остаточных количеств пестицидов и агрохимикатов.