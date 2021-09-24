В России в турецких фруктах нашли вирусы

Россельхознадзор сообщил о проверке партии фруктов из Турции. В привезённых фруктах и помидорах были найдены вирусы.

В проверенной партии фруктов была выявлена бурая монилиозная гниль (Moniliniafructicola), а в помидорах – вирус коричневой морщинистости. Он считается карантинным в России.