Под Уфой ученикам запретили добираться до школы на велосипедах

Жители села Шамонино оставили жалобу на личной странице главы Башкирии. Сельчане сообщили, что их детям запретили добираться до школы на велосипедах.

По словам обеспокоенных родителей, село большое, но общественного транспорта пока нет. Не у всех есть возможность подвозить детей до школы на машине. Поэтому ребята самостоятельно добирались до учебного учреждения на велосипедах, пока учителя не запретили им это делать. Руководство школы объясняет запрет правилами безопасности.

По правилам дорожного движения дети до 14 лет не могут выезжать на проезжую часть на двухколесном транспорте. Вот только тротуаров и асфальтированных дорог в селе просто нет.

Пользователи сети разделились на два лагеря: одни присоединились к негодованию родителей, а другие отметили, что ребята находятся в опасности, когда ездят прямо по дорогам.