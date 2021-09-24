В Уфе обрушилась часть стены жилой многоэтажки

В уфимском микрорайоне Сипайлово обрушилась стена жилой многоэтажки. Как выяснили сотрудники УЖХ, ЧП произошло из-за погрешностей в процессе строительства. При этом дому уже 20 лет. От жителей постоянно поступают жалобы на холодные стены, слабое отопление и непрочность фасада.

Альбина Маточкина вместе с мужем и четырьмя детьми живет в этом доме уже три года. Раньше для них он казался местом мечты – уютный тихий двор, рядом школа и детский сад. Но с момента заезда дом буквально затрещал по швам.

Из-за некачественной работы строителей жители дома уже 20 лет страдают от холода и рискуют попасть под дождь из кирпичей из-за хрупкого фасада. Службы УЖХ даже после многочисленных жалоб предлагают делать ремонт на деньги самих жильцов. По предварительным подсчетам, потребуется около 45 миллионов рублей.

Жильцы, которые здесь живут, они не готовы на подъем тарифов. Мы итак платим по 500 рублей за капремонт, плюс еще и это. Альбина Маточкина, жительница дома №45 по ул. Набережная реки Уфы

Правда, даже после восстановления теплее в квартирах не стало.

У меня старенькая мама – 95 лет. Очень переживала. Как-то восстановили, но все равно дом продолжает идти трещина. Наталья Ермакова, жительница дома №45 по улице Набережная реки Уфы

Мы принимаем меры по укреплению оставшийся части фасада. Приезжала подряд организация, которая оценила ситуацию. Нам пояснят, обозначат цифру. После этого мы за счет средств содержания будем укреплять. Александр Разумный, директор управляющей компании УЖХ «Сипайловский»