В Уфе обрушилась часть стены жилой многоэтажки

В уфимском микрорайоне Сипайлово обрушилась стена жилой многоэтажки. Как выяснили сотрудники УЖХ, ЧП произошло из-за погрешностей в процессе строительства. При этом дому уже 20 лет. От жителей постоянно поступают жалобы на холодные стены, слабое отопление и непрочность фасада.
Альбина Маточкина вместе с мужем и четырьмя детьми живет в этом доме уже три года. Раньше для них он казался местом мечты – уютный тихий двор, рядом школа и детский сад. Но с момента заезда дом буквально затрещал по швам.
Из-за некачественной работы строителей жители дома уже 20 лет страдают от холода и рискуют попасть под дождь из кирпичей из-за хрупкого фасада. Службы УЖХ даже после многочисленных жалоб предлагают делать ремонт на деньги самих жильцов. По предварительным подсчетам, потребуется около 45 миллионов рублей.
Правда, даже после восстановления теплее в квартирах не стало.
В сипайловском УЖХ пообещали жильцам в ближайшую неделю обследовать дом на выявление всех недочетов и приступить к устранению проблем.