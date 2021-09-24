В Стерлитамаке прошел республиканский фестиваль национальных видов хлеба

Хлебный бум прямо в центре города. В Стерлитамаке прошёл республиканский фестиваль национальных видов хлеба. Фестиваль состоялся в рамках проекта «Хлеб и люди» на средства гранта Главы Республики Башкортостан.

Музей под открытым небом, работа творческой мастерской, игры, конкурсы и дегустация национальных видов хлеба. Как прошёл праздник расскажет наш корреспондент.

Оригинальные фотозоны с героями русских сказок, обучающие мастер-классы по выпечке и праздничный концерт творческих коллективов привлекли на площадь сотни горожан.

Дети могли увидеть весь процесс создания ароматного хлеба и даже прикоснуться к пекарному ремеслу: поучаствовать в обмолоте зерна старинными жерновами или своими руками просеять муку.

Каждый желающий мог попробовать хлеб разных народов, приготовленный из пшеницы, ржи, риса, кукурузы, натуральные напитки и хлебобулочные изделия что называется «с пылу с жару».