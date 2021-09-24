Спасатели Башкирии рассказали о поисках 15-летнего мальчика

Накануне, 23 сентября, в Иглинском районе пропал 15-летний Альберт Байдавлетов. Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС сообщила подробности поисков подростка.
Вечером мальчик ушел из дома в деревне Улу-Карамалы. Обратно он не вернулся, а на связь с близкими выходить перестал. Спасатели искали мальчика всю ночь в лесу и недалеко от населенного пункта.
К счастью, Альберт услышал шум квадроцикла и самостоятельно вышел к спасателям. Его обнаружили в лесном массиве недалеко от деревни Ташлы-Елга. Помощь врачей ему не понадобилась.