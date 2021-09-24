Школы Янаула перешли на дистанционное обучение

Это связано с эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса. Занятия в очном режиме будут посещать только младшие и выпускные классы. Ученики с 5 по 8, а также 10-классники получают знания дома в режиме видеоконференции. Во многих семьях это происходит под присмотром родителей.
По данным администрации Янаула, всего на дистанционный формат перешли пять школ. 1943 ученика посещают уроки в дистанционном формате. Всего он действует в 12 районах республики, в том числе в Абзелиловском, Балтачевском, Белебеевском, Белорецком, Бижбулякском, Буздякском, Бурзянском, Гафурийском, Чишминском, Мишкинском и Стерлибашевском.