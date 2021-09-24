Школы Янаула перешли на дистанционное обучение

 Это связано с эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса. Занятия в очном режиме будут посещать только младшие и выпускные классы. Ученики с 5 по 8, а также 10-классники получают знания дома в режиме видеоконференции. Во многих семьях это происходит под присмотром родителей.

Сейчас идут уроки в данный момент у девочек. Опыт есть, конечно, но хотелось бы, чтобы дети поскорее пошли в школу. Они хотят видеть своих друзей, своих учителей. Надеемся, что они через две недели вернутся в школу. И продолжат очное обучение.

Замира Ахиярова

В процессе онлайн-обучения помощь ему оказывает мама, я в основном на работе. Я думаю, что обучение онлайн отрицательно сказывается на ребенке.  

Руслан Гилязев
Фото №1 - Школы Янаула перешли на дистанционное обучение

По данным администрации Янаула, всего на дистанционный формат перешли пять школ. 1943 ученика посещают уроки в дистанционном формате. Всего он действует в 12 районах республики, в том числе в Абзелиловском, Балтачевском, Белебеевском, Белорецком, Бижбулякском, Буздякском, Бурзянском, Гафурийском, Чишминском, Мишкинском и Стерлибашевском.

 В прошлом году с переходом на дистанционное обучение трудностей у нас не возникло. Потому что дети сейчас технически развиты, они очень легко включились в этот процесс. У меня тоже все хорошо сложилось.

Светлана Султанова, учитель математики
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