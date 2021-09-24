В Башкирии вновь стали дороже огурцы и помидоры

Специалисты Башстата поделились результатами еженедельного мониторинга цен на продукты в республике. Исследование проводилось с 13 по 20 сентября.

Больше всего подорожали огурцы (18,6%) и помидоры (17,9%). Теперь килограмм огурцов в среднем можно приобрести за 71,67 рубль. Помидоры обойдутся жителям Башкирии в 72,04 рубля.

Незначительно подорожали картофель, фруктово-ягодные консервы для детского питания и куриные яйца (3,8-4,8%).