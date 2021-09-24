Стали известны подробности смерти пропавшего в Башкирии пенсионера

21 сентября волонтёры «Лиза Алерт Башкортостан» объявили поиски 70-летнего жителя Архангельского района. О его пропаже заявила жена, которая рассказала, что пенсионер отправился продавать мёд на своей машине «Рено Логан».

Вскоре за рулём указанного авто был замечен совсем другой мужчина. Делом заинтересовались полицейские и следователи, которые вскоре установили все обстоятельства произошедшего.

В социальных сетях было найдено объявление о продаже автомобиля пропавшего пенсионера. Сотрудники правоохранительных органов связались с продавцом. Им оказался 63-летний житель Архангельского района, которого задержали и доставили в отдел полиции.

Выяснилось, что мужчина занимался частным извозом на своём «ВАЗ-2115». Он решил обновить автомобиль, но вместо честной покупки, мужчина запланировал машину украсть.

Сельчанин встретился с 70-летним пенсионером, у которого якобы собрался купить мёд. Он попросил пятилитровую банку угощения. Однако у пенсионера такой тары не было. Тогда мужчины сели в его автомобиль, чтобы поехать домой и взять нужную банку. По пути подозреваемый ударил продавца мёда по голове молотком, от чего тот скончался.

Тело несчастного мужчина вывез в поле, где закопал. Вскоре он отправился в Уфу, чтобы продать украденный автомобиль по поддельным документам. Ему удалось получить за украденную иномарку 90 тысяч рублей.

У задержанного были изъяты банки мёда, которые принадлежали погибшему и деньги от покупки авто. Все обстоятельства страшного преступления предстоит установить.