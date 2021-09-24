В Башкирии возобновили рейды по соблюдению масочного режима

Ситуация с коронавирусной инфекцией ухудшается. Роспотребнадзор возобновил рейды в торговых центрах. Специалисты надзорного ведомства за один день проверили свыше 120 объектов торговли. Мониторинг показал, что маски носят единицы. Не во всех магазинах имеются антисептики и разовые средства защиты.

Нарушения сотрудники Роспотребнадзора начали фиксировать уже на входе в торговый центр. Отсутствие термометрии, неправильная санитарная обработка помещений магазинов или же использование дезинфицирующих средств без лицензии и инструкции. Это лишь малая часть нарушений, которые выявили специалисты надзорного ведомства.

В обязанность сотрудников торговых объектов входит и заполнение специального журнала. Там указывают, с какой температурой работник приходит каждый день. Если она повышенная, человека отправляют домой. В торговом центре «Планета» этим занимается автоматизированная система.

Специалисты надзорного ведомства за один день проверили 124 магазина в двух торговых центрах Уфы. По результатам проверки выдали 6 предписаний о проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий, составили 3 протокола об административных правонарушениях.

Правила у нас есть на сайте Управления Роспотребнадзора, можно там почитать, можно прочитать их в рекомендациях. Также информацию мы отправляли всем юридическим лицам, предписание об исполнении антиковидных мероприятий. Гульфия Ёкубжонова, ведущий специалист-эксперт отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

Впрочем, проблемы с соблюдением правил не только у продавцов. Каждый третий, если ли не второй, посетитель – без средств индивидуальной защиты. К обязательному ношению масок в период пандемии коронавирусной инфекции уфимцы относятся по-разному.

– Ну вообще я уже устал от всего этого, и в принципе я понимаю, что вся эта пандемия – как в природе происходит, когда вся слабая популяция погибнет, а сильная выживет.

– Ну я не думаю, что этот коронавирус на самом деле такой, каким его все представляют. Если бы так было на самом деле, мы бы все сдохли давным-давно, я тебе отвечаю.

– То есть вы считаете, что маску нужно носить? – Нужно, конечно. В общественных местах это обязательно.

– Почему вы маску в торговом центре не носите? – Я стесняюсь.

– А я привитая. – Ну это же не гарант безопасности. – Ну не знаю, я как-то верю в свой иммунитет.