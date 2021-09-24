В Башкирии появится карбоновый полигон

Карбоновые полигоны – это территории, на которых с участием университетов и научных организаций проводится изучение климатически активных газов. Проект реализуется по поручению президента России. В Башкортостане работу по наблюдению парниковых газов организуют на шести специально выделенных территориях. Они находятся в разных климатических зонах и отличаются типом растительности и вариантами использования.