В Башкирии появится карбоновый полигон

В Башкортостане появится один из 14 карбоновых полигонов в России. Из федерального бюджета на реализацию проекта выделят около 200 млн рублей. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров в соцсетях.
Карбоновые полигоны – это территории, на которых с участием университетов и научных организаций проводится изучение климатически активных газов. Проект реализуется по поручению президента России. В Башкортостане работу по наблюдению парниковых газов организуют на шести специально выделенных территориях. Они находятся в разных климатических зонах и отличаются типом растительности и вариантами использования.
По словам Радия Хабирова, в республике разработают методы мониторинга, улавливания и депонирования парниковых газов. Но сначала необходимо решить вопрос с подготовкой специалистов для контроля углеродного баланса.