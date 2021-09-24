Сергей Греков рассказал о подготовке к 450-летию Уфы

Подготовка к празднованию 450-летия Уфы ведется в ежедневном режиме. Об этом заявил мэр города Сергей Греков. Одним из важных мероприятий станет реконструкция улицы Октябрьской революции, которую планируют сделать не просто местом с красивыми зданиями, но и еще одним удобным общественным пространством.

Также запланированы строительство зала борьбы, реконструкция памятника Салавату Юлаеву, Советской площади, Южного въезда, продолжение проспекта Салавата Юлаева и преображение южного склона города. Преобразится и набережная реки Белой.

Вы знаете, что набережная у нас – совсем молодой объект, ей буквально два года. Для того чтобы начинать ее чем-то наполнять, необходимо посмотреть, куда люди ходят, кто приходит, для чего приходит, поэтому нам важно оценить – больше спорта, больше культуры, больше общепита.

Сергей Греков, глава администрации г. Уфы
Фото №1 - Сергей Греков рассказал о подготовке к 450-летию Уфы

Также мэр сообщил, что передал мандат депутата Горсовета Уфы председателю Морского собрания республики Юлаю Муратову. В конце сентября – начале октября будет представлена концепция по восстановлению Доходного дома Видинеева. Затронув тему ремонта улицы Комсомольской, Сергей Греков признал ошибку. Мэр сказал, что опыт будет использоваться при реконструкции других дорог в столице – закрывать не полностью, а участками. В качестве эксперимента полосы сузят и выделят отдельную для общественного транспорта.

Улица Комсомольская для нас и для меня – это наследие, с которым мы работаем. Понимаем, какая работа большая была сделана, что мы получим в результате, а результат будет отличный. Почему? Потому что она станет шире и с тротуарами, с пешеходными переходами. С освещением, с газонами, с остановками.

Сергей Греков, глава администрации г. Уфы
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