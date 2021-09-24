Сергей Греков рассказал о подготовке к 450-летию Уфы

Улица Комсомольская для нас и для меня – это наследие, с которым мы работаем. Понимаем, какая работа большая была сделана, что мы получим в результате, а результат будет отличный. Почему? Потому что она станет шире и с тротуарами, с пешеходными переходами. С освещением, с газонами, с остановками.

Сергей Греков, глава администрации г. Уфы