Сергей Греков рассказал о подготовке к 450-летию Уфы

Подготовка к празднованию 450-летия Уфы ведется в ежедневном режиме. Об этом заявил мэр города Сергей Греков. Одним из важных мероприятий станет реконструкция улицы Октябрьской революции, которую планируют сделать не просто местом с красивыми зданиями, но и еще одним удобным общественным пространством.
Также запланированы строительство зала борьбы, реконструкция памятника Салавату Юлаеву, Советской площади, Южного въезда, продолжение проспекта Салавата Юлаева и преображение южного склона города. Преобразится и набережная реки Белой.
Также мэр сообщил, что передал мандат депутата Горсовета Уфы председателю Морского собрания республики Юлаю Муратову. В конце сентября – начале октября будет представлена концепция по восстановлению Доходного дома Видинеева. Затронув тему ремонта улицы Комсомольской, Сергей Греков признал ошибку. Мэр сказал, что опыт будет использоваться при реконструкции других дорог в столице – закрывать не полностью, а участками. В качестве эксперимента полосы сузят и выделят отдельную для общественного транспорта.