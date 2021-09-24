В Уфе открылся Евразийский конгресс по реконструктивно-восстановительной и пластической хирургии

Сегодня в Уфе состоялось официальное открытие Евразийского конгресса по реконструктивно-восстановительной и пластической хирургии. Это первый такой масштабный форум в рамках реализации программы Евразийского НОЦ мирового уровня.

В нем участвуют ведущие хирурги, онкологи, травматологи, стоматологи, челюстно-лицевые специалисты и не только. Главная цель – обмен опытом по наиболее передовым научным достижениям в области реконструктивной, пластической и восстановительной хирургии. На конгресс приехали специалисты из разных регионов России.

Фото №1 - В Уфе открылся Евразийский конгресс по реконструктивно-восстановительной и пластической хирургии

Принимают участие ведущие российские специалисты, наши коллеги из ведущих университетов Германии, Китая, а также наши партнеры из Казахстана, Узбекистана.

Валентин Павлов, ректор Башкирского государственного медицинского университета
Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии