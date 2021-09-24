В Уфе появился мемориал герою Великой Отечественной войны Семену Иванову

В Уфе открыли мемориал красноармейцу и герою Великой Отечественной войны Семену Иванову. Он был начальником противовоздушной обороны, возглавлял стрелковую дивизию и также занимал должность заместителя начальника штаба Дальневосточного фронта.
На поле боя показал себя как талантливый полководец, за что добился признания у коллег. Кроме того, мужчина участвовал в Советско-Японской войне. После окончания боевой карьеры продолжал заниматься военно-патриотическим воспитание молодежи.
Семен Иванов ушел из жизни в 1974 году. Первый мемориал в честь полководца стоит на его родине – в селе Средние Карамалы. А в рамках проекта «Чтобы помнили» памятник герою возвели на Сергиевском кладбище Уфы. Церемония открытия мемориала сопровождалась ружейными выстрелами и военным маршем.