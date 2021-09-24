Шорт-трекисты Башкирии завершают подготовку к первому этапу Кубка России

Дорогу – молодым. Спортсмены из Башкортостана завершают подготовку к первому этапу Кубка России по шорт-треку. Соревнования пройдут в Коломне с 27 по 30 сентября.

За несколько дней до старта турнира на тренировке у всех прекрасное настроение. На льду опытные спортсмены работают вместе с еще совсем юными. Для 17-летнего Тагира Шайнурова кубок в Коломне станет одним из этапов подготовки к дальнейшим соревнованиям. Спортсмен уже достиг звания мастера спорта и успешно выступал на многих турнирах. Впрочем, и сейчас Тагир обозначил для себя серьезные цели.

Еще один юный башкирский воспитанник Лим Кабиров уже привык каждый день проводить на льду не менее двух часов. Парню есть с кого брать пример. На неделе в той же Коломне завершился Кубок СКР, где две победы одержал уфимец Семён Елистратов. На предстоящих соревнованиях Лим после тренировок на домашней арене планирует побороться как минимум за попадание в пятерку сильнейших.