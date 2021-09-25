В Башкирии в страшном ДТП с легковушкой и КамАЗом погиб мужчина

В Башкирии примерно в три часа ночи произошло страшное ДТП с участие легкового и грузового авто. В результате происшествия скончался мужчина.
На территории Туймазинского района Башкирии на 1301 километре дороги Самара-Уфа-Челябинск автомобиль ВАЗ-21099, управляемый 34-летним жителем Самарской области, влетел в попутный КамАЗ. За рулем грузовика находился 41-летний житель Удмуртской области.
В результате столкновения, сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, водитель легковушки скончался на месте. Госавтоинспекция выясняет обстоятельства происшествия.
Фото: ГИБДД РБ