В Башкирии в страшном ДТП с легковушкой и КамАЗом погиб мужчина

В Башкирии примерно в три часа ночи произошло страшное ДТП с участие легкового и грузового авто. В результате происшествия скончался мужчина.

Фото №1 - В Башкирии в страшном ДТП с легковушкой и КамАЗом погиб мужчина

На территории Туймазинского района Башкирии на 1301 километре дороги Самара-Уфа-Челябинск автомобиль ВАЗ-21099, управляемый 34-летним жителем Самарской области, влетел в попутный КамАЗ. За рулем грузовика находился 41-летний житель Удмуртской области.

В результате столкновения, сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, водитель легковушки скончался на месте. Госавтоинспекция выясняет обстоятельства происшествия.

Фото: ГИБДД РБ 

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