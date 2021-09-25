В Уфе часть школьников временно перейдет на дистанционное обучение

В Уфе городским оперштабом принято решение о переводе некоторых школьников на временное дистанционное обучение, сообщает местная администрация. Это связано с высокими показателями заболеваемости среди детей.

Уже с 27 сентября школьники, обучающиеся в 5, 6, 7, 8 и 10 классах на две недели уйдут на дистнационку. Всего в онлайн-режиме будут обучаться школьники 51 общеобразовательной организации, в которых отмечается высокий уровень заболеваемости не только коронавирусом, но и ОРВИ.